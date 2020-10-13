Арктическая экспедиция подтвердила факт «умирания» Северного Ледовитого океана

13.10.2020, 19:30, Новости дня

Как сообщает AFP, крупнейшая за всю историю арктическая экспедиция завершила работы, а ее участники разъехались по своим базам. Напомним, что более года назад к Северному полюсу отправилась огромная группа ученых. Всего в экспедиции, продолжительность которой составила 389 дней, приняли участие триста ученых из двадцати стан мира.

За это время удалось собрать наиболее подробную информацию о текущем состоянии Арктики. А выводы, к которым пришли ученые, неутешительны.

К сожалению, Арктика в том виде, в котором мы ее знаем, «умирает». Льды тают, животный мир исчезает, с грустью отмечают ученые. Еще немного, и океан можно будет называть Северным, но уже не Ледовитым. Процесс кажется необратимым.