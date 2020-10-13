 

ЦБ объяснил разницу между криптовалютами и деньгами

13.10.2020, 19:06, Новости дня

Криптовалюты не могут считаться деньгами, поскольку не могут полноценно выполнять все их функции денег и не имеют гаранта своей легитимности и надежности их использования, сообщил Центральный Банк.

Как следует из доклада на сайте регулятора, данные активы не являются средством расчета, так как их нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг.

Кроме того, криптовалюты и стейблкоины нельзя использовать в качестве меры стоимости и средства сбережения, учитывая нестабильность стоимости, выраженной в официальных денежных единицах. Использование таких активов может обернуться для граждан риском больших финансовых потерь, подчеркивается в докладе. Потенциальная же возможность применения криптовалют для обслуживания теневого оборота ставит использование их для расчетов вне рамок закона, говорится в сообщении.

Во вторник ЦБ анонсировал появление цифрового рубля.



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