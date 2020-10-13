 

“Ноги несли сами”. Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции

13.10.2020, 18:40, Новости дня

Судья шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, хореограф Влад Яма 13 октября в Instagram поделился с подписчиками снимком, который был сделан после завершения забега на длинную дистанцию.

“Позади – море и 11 км бега. Ноги сегодня несли сами, а кроссовки были продолжением ноги”, – поделился танцор.

Яма отметил, что совершил пробежку во время визита в Турцию. Отвечая на вопросы подписчиков, хореограф заявил, что отправился туда по работе.

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Позади – море и 11 километров бега. Ноги сегодня несли сами, а кроссовки были продолжением ноги @underarmourukraineofficial

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 13 Окт 2020 в 7:09 PDT

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а сейчас является членом жюри этого проекта.

В 2014 году Яма женился, однако в течение нескольких лет скрывал подробности личной жизни. В 2015 году жена танцора Лилиана Яма родила сына Леона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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