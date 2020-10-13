Немецкие ученые раскрыли секрет уверенности человека

13.10.2020, 17:31, Новости дня

Немецкие ученые решили исследовать, в каких случаях человек становится уверенным в своих решениях, выборе и т.д. Для этого они собрали группу добровольцев, согласившихся пройти соответствующие тесты.

Например, испытуемым показывали шоколад, а после спрашивали, насколько сильно они хотят попробовать его. Подобные опыты провели два десятка раз, постоянно измеряя при этом активность головного мозга в разных областях.

Как оказалось, чувство уверенности становилось выше с ростом активности тех участков мозга, которые отвечают за память. Результаты экспериментов только подтвердили старую истину: чем больше человек знает о чем-то, тем увереннее его суждения о данном предмете. То же происходит в процессе принятия решений.