Немецкие ученые раскрыли секрет уверенности человека

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13.10.2020, 17:31, Новости дня

Немецкие ученые решили исследовать, в каких случаях человек становится уверенным в своих решениях, выборе и т.д. Для этого они собрали группу добровольцев, согласившихся пройти соответствующие тесты.

Например, испытуемым показывали шоколад, а после спрашивали, насколько сильно они хотят попробовать его. Подобные опыты провели два десятка раз, постоянно измеряя при этом активность головного мозга в разных областях.

Как оказалось, чувство уверенности становилось выше с ростом активности тех участков мозга, которые отвечают за память. Результаты экспериментов только подтвердили старую истину: чем больше человек знает о чем-то, тем увереннее его суждения о данном предмете. То же происходит в процессе принятия решений.



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