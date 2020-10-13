Названа истинная причина ухода Жванецкого со сцены

13.10.2020, 15:48, Новости дня

Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал, что коронавирус стал главной причиной, почему на самом деле сатирик прекратил выступления.

«Я сказал, чтобы все интервьюеры перестали меня дергать и Михаила Михайловича. Сейчас разговора об этом не может быть. О чем говорить, какой выход на сцену?» – передает «Пятый канал» представителя Жванецкого.

При этом собеседник отметил, что все концерты в этом году были отменены еще с марта. Сатирик, по его словам, сейчас находится на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что сатирик решил прекратить публичные выступления, это связано с возрастом. Сташкевич добавил, что на официальном сайте Жванецкого давно не было обновлений, информация там неактуальна.

Жванецкий 6 марта 2020 года отметил свое 86-летие. Он является народным артистом РФ и лауреатом премии президента России. Также является членом Российского еврейского конгресса.