 

Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды и пива

13.10.2020, 15:48, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству провести эксперименты по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков.

«Правительству Российской Федерации: (…) обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп», – говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение было дано по итогам совещания 9 сентября. Срок исполнения поручения – 1 апреля 2021 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что эксперимент по маркировке пива могут начать весной 2021 года.

В рамках эксперимента этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков.

Вместе с тем российские производители пива не поддержали идею маркировки пива в России. По их мнению, дополнительные расходы в связи с маркировкой могут привести к росту цен в магазинах.



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