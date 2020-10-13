Берлин стал «магнитом для диссидентов» с постсоветского пространства

13.10.2020, 15:30, Новости дня

Географическая близость и политический вес Германии сделали её популярной среди тех, кто известен своей критикой правительства РФ и её союзников, пишет El País. При этом эксперты уверены, что Берлин вовсе не стремится стать «убежищем для диссидентов» и не хочет провоцировать Москву.



Reuters

В коридоре немецкого бундестага экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сделала заявление группе журналистов, призвав к демократическим преобразованиям на родине. Неподалёку в одной из клиник Берлина восстановление проходит российский блогер Алексей Навальный, которого, как утверждают в Германии, отравили ядом из группы «Новичок». По приглашению Германской службы академических обменов лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич прибыла из Минска в немецкую столицу, где напишет новое произведение и пройдёт медицинское обследование и курс лечения.

Хотя, как отмечает El País, каждый из них находится в Германии по разным гуманитарным и политическим обстоятельствам, их пребывание там отражает один «бесспорный феномен»: Берлин стал своего рода «магнитом для диссидентов» из стран постсоветского пространства.

Как пишет испанское издание, отчасти это объясняется географической близостью, однако прежде всего связано с политическим весом Германии. Так, страна является председателем Совета ЕС на ротационной основе, а глава государства канцлер Ангела Меркель, детство и юность которой прошли на территории ГДР, владеет русским языком и хорошо понимает советскую реальность.

Так, по признанию самой Тихановской, основная причина её визита в Берлин — Меркель, с которой экс-кандидат в президенты встретилась в Берлине. «Я говорила с канцлером, и она дала мне очень хорошие советы относительно того, как видит ситуацию в Белоруссии», — заявила политик.

По словам директора программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла Йорга Форбрига, известные своей критикой в адрес правительства РФ и её союзников Тихановская, Навальный и Алексиевич оказались в Берлине, так как «знают, что Германия обладает политическим весом, и ищут её поддержки».

«Это не стратегия правительства Германии превратить страну в убежище для диссидентов, это реакция на различные обстоятельства, при которых Берлин с моральной точки зрения действовал верно», — приводит издание слова Форбрига.

При этом эксперт уверен в том, что отношения Москвы и Берлина становятся всё более напряжёнными, а президент РФ Владимир Путин недоволен вниманием западных СМИ к Навальному и отношением к Тихановской.

Тем не менее депутат бундестага от зелёных Мануэль Саррацин убеждён в том, что российский лидер не воспринимает пребывание Тихановской, Навального или Алексиевич в Берлине в качестве оскорбления в свой адрес, отмечая, что немецкое правительство «лает, но не кусается, и русские это знают».

Саррацин считает, что на это указывает сразу несколько фактов. Во-первых, Меркель посетила Навального в больнице, чтобы лично поинтересоваться здоровьем блогера и пожелать ему скорейшего выздоровления, втайне. Во-вторых, предложенные Парижем и Берлином санкции направлены против отдельных лиц и не распространяются на газопровод «Северный поток — 2». Более того, будь на то «политическая воля», Германия могла бы предоставить убежище и большему числу диссидентов.

Немецкое правительство «хочет казаться жёстким, но на самом деле не хочет провоцировать Кремль», — приводит El País слова парламентария.