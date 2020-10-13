Эксперт пояснил, когда нужно обязательно менять сим-карту

13.10.2020, 15:25, Новости дня

По словам руководителя «Цифровых платформ» Арсения Щельцина, SIM-карту в мобильном телефоне нужно заменить, если вы наблюдаете заметное ухудшение качества связи.

Также эксперт не советует сохранять в эксплуатации старые сим-карты, когда они создают какие-либо неудобства. Бывает, что гаджет сообщает об исчерпанном лимите контактов, или же оказывается, что ваша «симка» не поддерживает 4G.

В идеальном варианте сим-карту нужно менять два, а то и три раза в год. Достаточно подойти в фирменный магазин или представительство вашего мобильного оператора и завить, что SIM-карта создает проблемы. Заменить ее на новую обязаны бесплатно. Кстати, опыт показывает, что старые «симки» приводят к более быстрой разрядке аккумулятора.