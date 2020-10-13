 

Ученые уловили возможный сигнал темной материи

13.10.2020, 15:08, Новости дня

Ученые, задействованные в исследовательском проекте XENON, рассказали о сигнале, указывающем на частицы темной материи.

Для исследований использовался резервуар-детектор XENON1T с жидким радиоочищенным ксеноном массой две тонны, передает РИА «Новости».

По соображениям физиков, входящая частица темной материи, ударяющая по атомам в резервуаре, высвобождает фотоны и электроны, которые можно увидеть в виде вспышек света фотоумножителя в верхней и нижней частях резервуара.

В июне этого года исследователи зафиксировали избыточные сигналы, необъяснимые с помощью частиц стандартной модели или фонового шума. Всего же в течение года ученые в резервуаре 285 событий в диапазоне энергий, в котором ожидалось проявление частиц темной материи. К фоновым сигналам участники проекта отнесли только 232 события.

Физиками были проанализированы три возможных источника: частицы, испускаемые Солнцем, следы радиоактивных примесей и бозоны темной материи, которые ведут себя иначе, чем слабовзаимодействующие массивные частицы. Потенциальные солнечные частицы – нейтрино и аксионы – теоретически могли добраться до детектора XENON1T и произвести в нем значимый сигнал, но нейтрино должны были иметь для этого больший магнитный момент, чем предсказывает стандартная модель. Кроме того, если бы эти частицы испускались Солнцем в достаточном количестве, чтобы объяснить сигнал XENON1T, они испускались бы и другими звездами, вызывая их быстрое охлаждение, чего не происходило.

При изучении фоновых сигналов физики обнаружили, что сигнал может быть объяснен только бета-распадом трития. Самый волнующий сценарий для ученых – наличие частиц темной материи, отличных от слабовзаимодействующих массивных частиц. В этом случае сигнал выглядит так, будто он исходит от частиц, сталкивающихся с электронами атомов ксенона. При этом каждое из этих взаимодействий сбрасывает в атом несколько килоэлектронвольт энергии. Как объясняют исследователи, при таком сценарии энергия столкновения должна соответствовать массе частицы темной материи, и здесь сигнал могут подавать только два вида частиц массой около двух килоэлектронвольт каждая – аксион и темный фотон.

XENON – исследовательский проект по изучению темной материи, который реализуется в лаборатории Гран Сассо в Италии. Лаборатория находится глубоко под землей, чтобы обеспечить необходимое экранирование и уменьшить фоновый шум.

Ранее ученые подтвердили новую теорию темной материи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Город в США пообещал выплатить репарации афроамериканцам

14.08 / Грибаускайте о Лукашенко: Диктатор с окровавленными руками, уходи сейчас

14.07 / Midi Libre – «правила строже, но прогресса больше» — 15-летняя француженка рассказала об учёбе в школе танцев при Большом театре

30.06 / Шойгу доложил Путину о завершении строительства четырех медцентров

07.09 / Коппола решил переделать «Крестного отца 3»

22.07 / Мосгорсуд отменил продление ареста фигурантам дела Голунова

19.07 / Партнер Ходорковского банкир Юров: Голову могу дать на отсечение – в Украине привлечение иностранных инвестиций можно запустить за девять месяцев

09.07 / Spiegel – пандемия ударила по экономике ЕС больнее, чем ожидала Еврокомиссия

03.10 / Запрет на домашнее обучение и школа с трёх лет — Макрон представил «радикальный» план борьбы с исламским сепаратизмом в образовании

12.10 / Facebook начнет ограничивать контент с отрицанием Холокоста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска