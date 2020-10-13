СК возбудил дело после уничтожения боевиков в Грозном

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13.10.2020, 14:48, Новости дня

После уничтожения боевиков в Грозном следователи СК по Чеченской республике возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Утром 13 октября в Октябрьском районе Грозного при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли в одном из частных домов группу из четырех вооруженных автоматами человек, сообщается на сайте СК России.

«Увидев сотрудников правоохранительных органов, вооруженные лица открыли по ним прицельную стрельбу. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В ходе боестолкновения погибли двое сотрудников правоохранительных органов Чеченской республики и один сотрудник получил тяжелое ранение», – отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст.317 Уголовного кодекса. Установлены личности нападавших, все они были в федеральном розыске. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во вторник утром в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение.

Первоначально НАК сообщал, что в ходе операции «трое сотрудников правоохранительных органов погибли», но в Росгвардии заявили о двух погибших.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики.



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