России предсказали продолжительные морозы и засухи

13.10.2020, 14:45, Новости дня

В результате изменения климата засухи и морозы станут более продолжительными на территории России, сообщил член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов.

«Суммарный результат (оценки влияния разных сценариев изменения климата на процесс блокирования), что при глобальном потеплении при всех сценариях ожидаются более длительные блокирования и зимой, и летом. Это должно привести на фоне глобального потепления к более длительным засушливым региональным режимам и, как ни странно, морозным режимам на фоне общей тенденции потепления», – сказал Мохов на заседании президиума РАН, передает РИА «Новости».

По его словам, это не противоречит глобальному потеплению.

«Новые эффекты проявляются в последние десятилетия. Все чаще регистрируются на Черном море и в других регионах РФ смерчи. Статистика показывает, что ежегодно в РФ формируется до 150 смерчей, обычно первой, второй категории (по пяти-балльной шкале)», – сказал Мохов.

Он отметил, что риск формирования смерчей возрастает в средних широтах.

По его словам, в РФ количество опасных метеорологических явлений возросло в три-четыре раза за последние два десятилетия.

«Особенно в РФ это проявляется в теплые месяцы и особенно летом. Это не случайно», – рассказал академик.

Он подчеркнул, что рост температуры провоцирует увеличение влагоемкости, это позволяет единовременно выбрасывать большое количество осадков. С учетом того, что в РФ неоднородное изменение температуры, циркуляция атмосферы меняется, это приводит к более неоднородному выпадению осадков и в сопряженных районах могут быть и наводнения, и засухи.

Академик привел в пример Иркутскую область, где в прошлом году, в Тулуне, наблюдалось масштабное наводнение, а в соседнем районе бушевали лесные пожары.

По словам Мохова, скорость изменения климата без учета антропогенного воздействия объяснить невозможно. Число опасных природных явлений по всему миру, отметил ученый, выросло за последние 40 лет в четыре раза.

Кроме того, он сообщил, что следующий год может быть холоднее, чем 2020.

«Этот год начался в фазе Эль Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат – прим. ВЗГЛЯД.). А заканчивается в фазе Ла Нинья (более холодный аналог Эль Ниньо – прим. ВЗГЛЯД). Следующий год, можно ожидать, что он будет холоднее, чем этот», – сказал академик

Он добавил, что в годы, подобные 2020, происходит большее количество экстремальных погодных событий по сравнению с годами, когда Эль Ниньо и Ла Нинья находятся в нейтральных фазах.

В сентябре Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.