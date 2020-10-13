 

“Я испорченный?” Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей

13.10.2020, 14:35, Новости дня

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что отказался от недавнего предложения работать за идею. Подробности возможного сотрудничества он описал на совей странице в Instagram 13 октября. 

“Вы бы согласились работать за идею? Не так давно получил предложение о работе: “Мы вам рады, пожалуйста, делайте, что хотите, готовы к экспериментам, открыты к предложениям. С вас идея, сценарий, реализация, но сразу предупреждаем – денег нет, промо тоже нет, но зато вы можете гордиться тем, какие люди будут работать вместе с вами. Скажите, это я испорченный или что-то не так с той стороны провода?” – написал ведущий. 

Шепелев не уточнил, от кого именно поступило это предложение. 

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Вы бы согласились работать за идею? Не так давно получил предложение о работе типа: мы вам рады, пожалуйста, делайте, что хотите, готовы к экспериментам, открыты к предложениям. С вас идея, сценарий, реализация – ну то есть всё. Но сразу предупреждаем: денег нет, промо тоже нет, но зато вы можете гордиться тем, какие люди будут работать вместе с вами  Скажите, это я испорченный и недопонимаю или что-то не так с той стороны провода?

Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev) 13 Окт 2020 в 2:08 PDT

Дмитрий Шепелев родился в 1983 году в Минске. В начале февраля 2020 года ведущий сообщил, что ушел с российского “Первого канала”. 

Шепелев воспитывает сына Платона (2013). Его мать российская певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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