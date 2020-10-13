 

Сотрудника ППС заподозрили в убийстве трансгендера в Новосибирской области

13.10.2020, 13:08, Новости дня

В Новосибирской области задержали сотрудника ППС, подозреваемого в убийстве 24-летнего знакомого в поселке, сотрудника решили уводить из правоохранительных органов.

«5 октября в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл», – цитирует сообщение регионального следственного управления СК РИА «Новости».

Там отметили, что тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками удушения нашли 13 октября в 700 метров от Бурмистрово, было возбуждено уголовное дело.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что внешне погибший выглядел как женщина, но «физически это был мужчина». У молодых людей, по его данным, завязались отношения, но между ними произошел конфликт, который закончился убийством. Причины и обстоятельства уточняются.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 20-летний сотрудник ППС. В настоящее время задержанный сотрудник ППС допрошен следователем СК об обстоятельствах убийства, с ним проводятся следственные действия. Вину в совершении преступления он признал. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

В ГУ МВД по региону уточнили, что 12 октября в полицию обратилась жительница Новосибирской области, она сообщила о без вести пропавшем родственнике. Правоохранители установили личность причастного к преступлению и задержали сотрудника ППС.

«Начальником регионального главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – заключили в ГУ МВД.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Захарова анонсировала выход двух песен на ее стихи

31.08 / Трамп счел применение силы единственным способом остановить погромы в США

16.09 / Представитель Минздрава обвинил CDC в «подстрекательстве» с целью навредить Трампу

15.07 / «Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении топ-менеджера компании

10.08 / Путин дал ряд поручений по итогам совещания о состоянии системы здравоохранения

21.07 / Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов

09.07 / В Москве появился нападающий на женщин маньяк

21.09 / Ранение журналистки на акции протеста в Беларуси посчитали производственной травмой, издание оштрафуют

16.09 / Глава СК объяснил необходимость создания отдела по борьбе с реабилитацией нацизма

15.08 / Украина по числу заразившихся коронавирусом обогнала Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска