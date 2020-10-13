Мишустин наградил Кудрина медалью Столыпина II степени

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13.10.2020, 13:06, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин награжден медалью Столыпина II степени за вклад в укрепление системы государственного финансового контроля.

У Кудрина в понедельник был 60-летний юбилей, распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 8 октября.

«За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П.А. II степени председателя Счетной палаты Российской Федерации Кудрина Алексея Леонидовича», – передает РИА «Новости» текст документа.

Кудрин с сентября 2007 года был вице-премьером – министром финансов России. В сентябре 2011 года указом президента был освобожден от занимаемой должности. С апреля 2012 года по июнь 2018 года – председатель Комитета гражданских инициатив. В мае 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты.

Среди наград Кудрина – орден «За заслуги перед Отечеством» III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010).



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