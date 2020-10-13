 

В Минске здание милиции забросали «коктейлями Молотова»

13.10.2020, 13:06, Новости дня

Неизвестные в ночь на 13 октября бросили несколько «коктейлей Молотова» в здание милиции в Минске, загорелся служебный автобус, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

«Ночью в Советское РУВД Минска бросали «коктейли Молотова». Происшествие случилось сегодня около пяти часов. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью», – сообщила пресс-служба МВД в Telegram. 

Отмечается, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. В настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

В понедельник белорусские милиционеры использовали слезоточивый газ и светошумовые патроны на акции протеста пенсионеров в Минске. 

В воскресенье произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры.

После выборов президента Белоруссии по всей стране вспыхнули массовые протестные акции. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. 



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