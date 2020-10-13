В Москве нашли тело 14-летнего подростка после конфликта со сверстником

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13.10.2020, 12:48, Новости дня

В Москве нашли тело 14-летнего подростка, у юноши произошел конфликт с 17-летним приятелем, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Москвы проводит проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением 13 октября во дворе жилого дома в Южном Бутове тела 14-летнего подростка», – сказали в надзорном ведомстве РИА «Новости».

По предварительным данным, подросток вместе с другими несовершеннолетними распивал алкоголь в квартире своей знакомой. Через некоторое время между ним и 17-летним молодым человеком произошел конфликт.

«Результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), прокуратурой Москвы поставлены на контроль», – указали в прокуратуре.

Старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова уточнила, что следователи устанавливают все обстоятельства смерти произошедшего. Ведутся допросы родственников и друзей погибшего, назначена судмедэкспертиза.

В феврале в Челябинске погиб 17-летний подросток, погибший юноша защищал подругу от компании пьяных мужчин.



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