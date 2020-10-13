 

Комаровский: К коронавирусу у достаточно большого количества людей есть врожденный иммунитет

13.10.2020, 12:30, Новости дня

Украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что у многих людей есть врожденный иммунитет к коронавирусу. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером. 

“К коронавируса у достаточно большого количества людей по-видимому есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют и все. То есть переболеют [COVID-19] не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало”, – сказал Комаровский.

Он считает, что в вопросе коронавируса нельзя полагаться на концепцию коллективного иммунитета (этот термин обычно используется для описания состояния популяции, при котором большой процент населения вследствие вакцинации или перенесенной болезни становится невосприимчивым к инфекции и тем самым распространяет защиту на остальное население). 

“Мы сейчас постоянно пытаемся оценивать коллективный иммунитет по наличию антител. Говорят: “Вот даже в Нью-Йорке антитела всего у 30%, несмотря на такую вспышку”, то есть нам всем до коллективного иммунитета, до 60–70% [переболевших в популяции], еще очень долго. Но уже ж известно всем, что огромное количество людей переболевает и у них нет антител (или они обнаруживаются в ничтожном количестве), при этом иммунная система оставляет клетки памяти, она может в дальнейшем справляться с инфекцией.  К чему я это все рассказываю? На самом деле сейчас мы не очень понимаем, на каком мы этапе в плане коллективного иммунитета. Потому что значительное количество людей не заболеет или же переболеет очень легко или бессимптомно. В результате рано или поздно мы выйдем на то, что смертность или летальность [от коронавируса] на уровне гриппа. Мы к этому придем. Несмотря на то, что меня очень критиковали за попытку сравнения коронавируса с гриппом”, –  сказал врач.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”Трансляция начнется в 18.00.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире превысило 37,8 млн, более 1 млн человек умерли, 26,2 млн выздоровели (население планеты превышает 7,7 млрд). При этом в ВОЗ полагают, что коронавирусом могло заразиться 10% населения планеты, то есть около 770 млн человек, что в 20 раз превышает количество подтвержденных случаев.

В ВОЗ отмечали, что на данный момент не существует убедительных доказательств, что у пациентов, выздоровевших от COVID-19, вырабатывается устойчивый иммунитет к повторному заражению коронавирусом SARS-CoV-2.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что странам не стоит рассчитывать на коллективный иммунитет в борьбе с коронавирусной инфекцией.

“Коллективный иммунитет – это концепция, используемая для вакцинации, при которой популяция может быть защищена от определенного вируса, если достигнут порог вакцинации. Например, коллективный иммунитет против кори требует вакцинации около 95% населения. Остальные 5% будут защищены тем, что корь не будет распространяться среди вакцинированных. Другими словами, коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них”, – объяснил он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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