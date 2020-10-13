АПК «Рязань» атаковал в Тихом океане «вражескую подлодку»

13.10.2020, 12:08, Новости дня

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Рязань» на учениях в Тихом океане отработал поиск и уничтожение субмарины условного противника, сообщила пресс-служба флота.

«Экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Рязань», действуя в полигоне боевой подготовки, отработал поиск и уничтожению подводной лодки условного противника. Противодействие «Рязани» оказывал экипаж одного из атомных подводных крейсеров подводных сил Тихоокеанского флота», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

«Рязань» скрытно вошла в зону проведения учений и после обнаружения неприятельской субмарины условно атаковала ее противолодочным оружием. Уходя от ответной атаки, подводный крейсер успешно провел послезалповое маневрирование, сказали на флоте.

Газета «Ведомости» ранее сообщила, что атомная подлодка «Рязань» на учениях выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р, а вторая ракета не вышла из шахты. Нештатную ситуацию связали с отказом систем на подводном крейсере.

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «нештатной ситуации», заявив, что запуск одной из МБР с атомной подлодки «Рязань» был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.