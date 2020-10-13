 

АПК «Рязань» атаковал в Тихом океане «вражескую подлодку»

13.10.2020, 12:08, Новости дня

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Рязань» на учениях в Тихом океане отработал поиск и уничтожение субмарины условного противника, сообщила пресс-служба флота.

«Экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Рязань», действуя в полигоне боевой подготовки, отработал поиск и уничтожению подводной лодки условного противника. Противодействие «Рязани» оказывал экипаж одного из атомных подводных крейсеров подводных сил Тихоокеанского флота», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

«Рязань» скрытно вошла в зону проведения учений и после обнаружения неприятельской субмарины условно атаковала ее противолодочным оружием. Уходя от ответной атаки, подводный крейсер успешно провел послезалповое маневрирование, сказали на флоте.

Газета «Ведомости» ранее сообщила, что атомная подлодка «Рязань» на учениях выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р, а вторая ракета не вышла из шахты. Нештатную ситуацию связали с отказом систем на подводном крейсере.

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «нештатной ситуации», заявив, что запуск одной из МБР с атомной подлодки «Рязань» был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Говорить о человеческой ошибке преждевременно – МИД Украины о крушении самолета МАУ в Иране

12.07 / Потерпевшие по делу Ефремова пояснили желаемую сумму компенсации

08.10 / Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в сентябре на 3,4%

31.08 / Украинские пограничники задержали женщину с георгиевскими ленточками

27.06 / Саакашвили заявил, что “в Украине нет государства”

13.07 / Владимир Путин вновь повысил оклады чиновников

12.10 / Храните неделю в конверте — учёные из Франции нашли способ сделать хирургическую маску многоразовой

04.07 / Россияне и украинцы завидуют белорусам – Лукашенко

31.08 / В Украине от коронавируса скончалось 84 медработника, семьям 11 из них назначили страховые выплаты от государства

04.09 / Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал власти к диалогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска