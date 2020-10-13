Глава ВОЗ: коллективный иммунитет не может быть стратегией в борьбе с COVID-19

13.10.2020, 11:55, Новости дня

Глава Всемирной организации здравоохранения высказался против идеи достижения коллективного иммунтета как реалистичной стратегии для прекращения пандемии, назвав подобные предложения «просто неэтичными».

На брифинге для прессы генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что органы здравоохранения обычно пытаются достичь коллективного иммунитета путем вакцинации.

«Коллективный иммунитет достигается через защиту людей от вируса, а не через его воздействие», – сказал он.

Некоторые исследователи утверждают, что если допустить распространение COVID-19 среди групп населения, которые не являются явно уязвимыми, то это будет способствовать достижению коллективного иммунитета и является более реалистичным способом остановить пандемию, вместо карантинных мер, которые наносят разрушительный ущерб экономике.

«Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку», – сказал Тедрос.