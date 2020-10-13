Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении коллеги в Санкт-Петербурге

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13.10.2020, 11:48, Новости дня

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве и расчленении человека, останки которого нашли в реке Екатерингофке, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Подозреваемого задержали 12 октября, по данным следствия, убийство было совершено на территории цеха, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следователей, у рабочих цеха начался конфликт, в результате которого один ударил другого ножом в шею. После этого подозреваемый расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил останки в реку, которая течет недалеко от завода.

Генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат 37-летнему мужчине. Он 5 сентября ушел на завод на проспекте Обуховской обороны и не вернулся. Заявление о пропаже написала 40-летняя женщина.

Напомним, его останки нашел рыбак, он достал из реки мешок.

Напомним, в ноябре 2019 года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Через два дня он решил избавиться от тела – расчленил его, а после часть останков выбросил в реку Мойку.

Он признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.



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