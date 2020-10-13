 

На Северном Кавказе за год ликвидировали 60 боевиков и предотвратили 19 терактов

13.10.2020, 11:48, Новости дня

С прошлого года на Северном Кавказе были уничтожены 60 боевиков, предотвращено 19 террористических актов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Заседание НАК под руководством его главы, директора ФСБ РФ Александра Бортникова состоялось в Москве во вторник. На нем рассмотрели исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в субъектах РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает РИА «Новости».

«Бортников проинформировал участников о том, что с начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек», – говорится в сообщении.

При этом в НАК отметили, что «главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северокавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого в том числе социальные сети и мессенджеры».

Напомним, во вторник утром в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики.



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