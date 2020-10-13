 

Новый Nissan X-Trail зарегистрировали в Роспатенте

13.10.2020, 11:02, Новости дня

Известный бренд Nissan в ближайшее время приступит к продажам в РФ обновленной генерации паркетника Nissan X-Trail.

Совсем недавно поступили сведения о патенте, зарегистрированном в отношении указанной модели, которая появится на местном рынке. В компании умышленно не называют никаких подробностей об автомобиле. Эксперты уверены, что новая модель X-Trail для российского рынка не получит никаких особых параметров, а будет именно такой, которая уже доступна на рынке США и в остальных странах.

Напомним, обновленный кроссовер получил максимально модернизированный салон, который позволит более комфортно разместиться водителю и пассажирам. Приблизительная цена новой генерации паркетника X-Trail составит около 1,74 миллиона рублей в базовой комплектации.



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