 

За сутки от коронавируса в РФ умерли 244 человека

13.10.2020, 10:48, Новости дня

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в РФ возросло за сутки на 244, это максимум за все время эпидемии в стране, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровели 7 550 человек. … За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

В целом за минувшие сутки в РФ выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4618, Санкт-Петербурге – 557, Московской области – 420.

Накануне, 12 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 592. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 276.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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