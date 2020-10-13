 

В Грозном завершена спецоперация по ликвидации боевиков

13.10.2020, 9:08, Новости дня

В зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит», – сообщил источник ТАСС.

По предварительным данным, во время боестолкновений ликвидированы четверо боевиков. 

Ранее в Октябрьском районе Грозного в Чечне ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за угрозы совершения террористических актов.

Источник сообщал, что в Грозном произошло столкновение с бандгруппой, в ходе перестрелки ликвидированы несколько боевиков. 



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