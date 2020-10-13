В Грозном завершена спецоперация по ликвидации боевиков
13.10.2020, 9:08, Новости дня
В зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит», – сообщил источник ТАСС.
По предварительным данным, во время боестолкновений ликвидированы четверо боевиков.
Ранее в Октябрьском районе Грозного в Чечне ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за угрозы совершения террористических актов.
Источник сообщал, что в Грозном произошло столкновение с бандгруппой, в ходе перестрелки ликвидированы несколько боевиков.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет