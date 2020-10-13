Дональд Трамп обещает новые громкие публикации по «российскому делу»

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13.10.2020, 9:05, Новости дня

«Никто не думал, что такие вещи опубликуют, а их опубликовали», – прокомментировал президент США материалы «рашагейта», недавно ставшие достоянием общественности. Дональд Трамп дал понять, что эти публикации не последние, и раскритиковал Минюст США за нежелание завершить расследование истоков «российского дела» до дня выборов.

АЛЕКС ХОГАН, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Эрик! Это тянется всё то время, что Трамп находится на посту президента. Республиканцы надеялись увидеть истоки «российского» расследования до дня выборов, до которого сейчас остаётся всего 22 дня.

Изначальное расследование началось в 2016 году. В докладе Мюллера говорится, что не обнаружено никакого преступного сговора избирательного штаба Трампа с Россией, но обнаружено российское вмешательство в выборы в пользу Дональда Трампа.

Уже полтора года прокурор из Коннектикута Джон Дарем ведёт расследование. На данный момент был один арест — арест юриста ФБР, признавшего себя виновным в подделке государственного электронного письма.

Президент Трамп критикует генерального прокурора Билла Барра, говоря, что это стыд и позор — не опубликовать заключения до выборов.

Президент давно заявлял, что, по его мнению, бывший президент Барак Обама воспользовался своей властью, чтобы узнать, запрашивал ли Трамп российскую помощь в 2016 году. По словам генпрокурора Барра, ни против Обамы, ни против кандидата в президенты Джо Байдена уголовное дело не заведено.

На прошлой неделе директор Национальной разведки Джон Рэтклифф рассекретил некоторые документы, в которых упоминается Хиллари Клинтон. Критики обвиняют Рэтклиффа в том, что тот выборочно рассекретил информацию в интересах Республиканской партии.

Сегодня в телефонном разговоре с Fox президент заявил, что вскоре будет опубликовано больше документов.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Сейчас идёт беспрецедентная публикация документов. Никто не думал, что такие вещи опубликуют, а их опубликовали. И вы это видите! Вы видите это постоянно! Вы видите, что происходит. Мы застали их врасплох. Врасплох.

АЛЕКС ХОГАН: Что же касается заключений проводимого Даремом расследования истоков «российского» следа, Министерство юстиции заявляет, что пока временных рамок здесь нет. Эрик?

Да, то есть не только доклада, но и обвинительных актов до дня выборов не будет. Спасибо, Алекс.

Дата выхода в эфир 11 октября 2020 года.



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