 

Нижегородского стрелка искали беспилотниками с тепловизорами

13.10.2020, 8:50, Новости дня

Росгвардейцы совместно с правоохранителями и местными жителями искали подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области практически всю ночь, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Несмотря экстремальную ситуацию – подозреваемый был вооружён и представлял реальную опасность, уже к этому моменту совершил ряд тяжких преступлений, – его поиски продолжались и в темное время суток. Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии, сотрудники МВД России, экстренных служб, следователи СК продолжали скоординированные разыскные мероприятия, организуя взаимодействие с местным населением», – сообщили в Росгвардии, отметив, что поиски велись «практически всю ночь».

Для операции применялось специальное оборудование для работ в темное время суток. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки обследовали зону поиска, передает РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

12 октября Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 



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