В Грозном ликвидированы несколько боевиков
13.10.2020, 8:50, Новости дня
В Грозном произошло столкновение с бандгруппой, в ходе перестрелки ликвидированы несколько боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Грозном произошло боестолкновение с бандгруппой, несколько боевиков ликвидированы», – сказал ТАСС источник.
Кроме того, по предварительным данным, погибли трое сотрудников правоохранительных органов.
В воскресенье в ходе контртеррористической операции в Чечне были ликвидированы двое вооруженных боевиков.
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