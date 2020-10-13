 

В Грозном ликвидированы несколько боевиков

13.10.2020, 8:50, Новости дня

В Грозном произошло столкновение с бандгруппой, в ходе перестрелки ликвидированы несколько боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Грозном произошло боестолкновение с бандгруппой, несколько боевиков ликвидированы», – сказал ТАСС источник.

Кроме того, по предварительным данным, погибли трое сотрудников правоохранительных органов. 

В воскресенье в ходе контртеррористической операции в Чечне были ликвидированы двое вооруженных боевиков. 



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