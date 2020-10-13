Режим КТО введен в Грозном

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13.10.2020, 8:50, Новости дня

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе Грозного в Чечне из-за угрозы совершения террористических актов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в республике.

«Принято решение о проведении с 07.40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В НАК добавили, что режим КТО введен из-за угрозы совершения террористических актов. «Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства», – сообщили в оперштабе.

Там добавили, что оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий. 



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