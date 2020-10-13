 

В Госдуме отреагировали на предложение ввести налог на бездетность

13.10.2020, 8:48, Новости дня

Недопустимо принуждать семьи к рождению ребенка введением в РФ налога на бездетность, следует расширять спектр льгот для молодых семей, считает депутат Госдумы Елена Строкова.

«На мой взгляд, необходимо в этой ситуации использовать пряник, а не кнут. Недопустимо принуждать людей к рождению ребенка. В противном случае, уверена, что количество нежелаемых детей у молодых родителей увеличится. Думаю, что в первую очередь нужно расширять спектр льгот, которые дают молодым семьям новые возможности, а не забирают последние», – передает РИА «Новости» слова Строковой.

Она отметила, что демографическая ситуация в РФ сейчас действительно не самая лучшая из возможных, а аналогичный механизм уже успел успешно себя зарекомендовать в Советском Союзе.

«Однако для таких критичных мер, учитывая все возможные экономические кризисы и финансовые трудности во время коронавирусной инфекции, сейчас явно далеко не лучшее время», – заключила депутат.

Ранее председатель правления организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая сообщила, что члены общероссийской общественной организации предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей.



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