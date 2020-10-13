Нефть подорожала после двухдневного падения

13.10.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром коррекционно растут после снижения на предыдущих сессиях.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22% – до 41,81 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI поднялась на 0,18%, составив 39,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник цены на сырье пытаются отыграть падение предыдущих торговых сессий, в ходе которых нефть подешевела на 3-4% на опасениях перенасыщения рынка. Опасения усилились на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе, снятия форс-мажора с месторождения в Ливии и роста заболеваемости коронавирусом в мире, что может нанести новый удар по спросу.

Опасения за баланс спроса и предложения переключили внимание инвесторов на заседание ОПЕК+, которое должно состояться на следующей неделе. Участники рынка ожидают, что альянс обратит внимание на ухудшение ситуации и примет необходимые меры.