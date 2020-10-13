Азербайджан заявил об обстреле четырех районов армянскими ВС

13.10.2020, 8:48, Новости дня

Азербайджанское министерство обороны заявило, что армянские вооруженные силы обстреливают четыре района страны вблизи Нагорного Карабаха.

«Армянские вооруженные силы, грубо нарушая режим гуманитарного перемирия, обстреливают территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского районов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы МО Азербайджана.

В отдельном сообщении ведомство сообщило, что обстрелу армянских ВС также подвергся Агджабединский район.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.