12 октября боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

13.10.2020, 8:09, Новости дня

12 октября на Донбассе боевики семь раз нарушали режим перемирия. Об этом в сводке на 7.00 проинформировал 13 октября в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

“12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки”, – говорится в сообщении.

Из автоматического станкового гранатомета боевики стреляли, по данным пресс-центра, в районах Камышевахи, Новолуганского и Майорска (здесь еще и из стрелкового оружия). Кроме того, неприцельные вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

“Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было”, – отметили в штабе ООС.

С утра 13 октября боевики однажды уже нарушили перемирие выстрелами из ручного противотанкового гранатомета в районе Зайцево Донецкой области.

О потерях со стороны Вооруженных сил Украины 12-13 октября штаб ООС не сообщает.

Ситуацию на Донбассе командование операцией называет контролируемой. Ответного огня в эти дни украинские военнослужащие не открывали.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 13 жовтня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 13 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили 1 раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета.На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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