 

Историк Соколов раскрыл новые подробности по делу об убийстве аспирантки

13.10.2020, 8:08, Новости дня

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что у нее был любовный роман с «бандитом-рецидивистом», который сильно повлиял на девушку.

«Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске по линии Интерпола», – передает «Комсомольская правда» слова Соколова.

Как утверждает историк, он узнал подробности о предполагаемом любовнике Ещенко во время пребывания в «бутырской тюрьме». По его мнению, «рецидивист» хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию аспирантка оставалась с Соколовым.

По словам историка, Ещенко завела любовника в момент его отъезда в Нормандию, куда Соколов отвозил своих детей. После этого, как сообщил историк, она очень сильно изменилась.

«Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. <…> Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой», – указал Соколов.

Напомним, в понедельник доцент СПбГУ признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре прошлого года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Казахстан объявил о введении двухнедельного карантина

19.08 / Чтобы не заказывали лишнего. Китайский ресторан извинился за взвешивание гостей на входе

16.07 / ЕГЭ по химии в пяти российских регионах перенесли

05.09 / США выразили серьезную озабоченность по поводу отравления Навального

26.09 / Чехия решила закупить израильские системы ПВО

30.07 / Guardian – американцев предупредили об угрозе от «подозрительных семян из Китая»

19.07 / VOAэкспресс 19 июля 2020

26.08 / Эксперты обеспокоены изменением рекомендаций CDC по тестированию на коронавирус

04.08 / Эксперт объяснила причины бегства Хуана Карлоса I из Испании

05.07 / Эксперты поделились методом диагностики серьезных болезней по языку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска