Роспотребнадзор выявил коронавирус в транспорте

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13.10.2020, 7:54, Новости дня

Роспотребнадзор выявил несколько положительных проб на коронавирус в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», – приводит РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Всего было проведено более 100 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды, в 134 из них выявлен коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор совместно с сайтом стопкоронавирус.рф подготовили для сотрудников офисов видеоролик с правилами безопасного поведения во время пандемии коронавируса.

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что его удивляет безответственное поведение россиян во время пандемии коронавируса.

За минувшие сутки в РФ выявлено 13 592 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания. 



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