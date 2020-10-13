 

Кремль рассказал о темах беседы Путина с наследным принцем Абу-Даби

13.10.2020, 7:48, Новости дня

Президент Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы ближневосточного урегулирования, информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях с учетом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента РФ в ОАЭ в октябре 2019 года… Затронуто также положение дел в ближневосточном урегулировании», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Там добавили, что Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян отметили важность усилий по борьбе с коронавирусом, включая взаимодействие по российской вакцине «Спутник V».

«Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине «Спутник V», клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ», –говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Аль Нахайян тепло поздравил Путина с прошедшим днем рождения.



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