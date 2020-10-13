Шарий не исключил «реверсных» поставок российской вакцины Киеву из ЕС

13.10.2020, 7:48, Новости дня

Украина может получить российскую вакцину от коронавируса через территорию ЕС под видом европейской продукции, считает украинский политик и журналист Анатолий Шарий.

«Вакцина едет туда (в ЕС), там она просто переливается. <…> И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина» слова Шария.

Политик подчеркивает, что таким путем Киев получит препарат по сильно завышенным ценам, хотя для того чтобы получить вакцину напрямую от Москвы «достаточно только желания Украины», так как РФ не против ее предоставить. Однако украинская власть отказывается от такого варианта из-за желания заработать на закупках вакцины через Европу, считает Шарий.

«А это такая история, на ней можно нажить миллиарды», – подчеркнул политик. Также Шарий отметил, что у него не вызывает сомнения эффективность российского препарата: «Это вакцина. Я знаю, что она работает. Я уверен абсолютно, что закупившие ее страны не будут разочарованы в этой вакцине».

В начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин сообщил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.