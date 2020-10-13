Обращение Дональда Трампа и Джо Байдена к американцам по случаю праздинка

13.10.2020, 7:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп издал прокламацию по случаю Дня Колумба, который отмечается в понедельник.

«Более 500 лет назад отважное путешествие Христофора Колумба в Новый Свет положило начало новой эре исследований и открытий. Его путешествия привели к контактам Европы с Америкой, а столетие спустя – к появлению первых поселений на берегах современных Соединенных Штатов. Сегодня мы отмечаем День Колумба, чтобы почтить память великого итальянца, открывшего новую главу в мировой истории, и оценить его непреходящее значение для Западного полушария», – сказано в прокламации президента.

«Когда Христофор Колумб и его команда пересекли Атлантический океан на кораблях “Нинья”, “Пинта” и “Санта-Мария”, это ознаменовало начало новой эры в истории человечества. Для американцев итальянского происхождения [биография] Христофора Колумба представляет собой один из первых многочисленных неизмеримых вкладов Италии в американскую историю. Будучи уроженцем Генуи, Колумб вдохновлял первых иммигрантов-итальянцев нести свое богатое наследие в Новый Свет. Сегодня Соединенные Штаты наслаждаются теплотой и щедростью почти 17 миллионов американских итальянцев, чья любовь к семье и стране укрепляет материал нашей нации. Для наших прекрасных итальяно-американских общин, как и для американцев любого происхождения, Колумб остается легендарной фигурой».

«К сожалению, в последние годы радикальные активисты пытаются умалить наследие Христофора Колумба, – говорится далее в обращении Трампа, – Эти экстремисты стремятся обсуждать вместо его обширного вклада – неудачи, вместь открытий – жестокости, а вместо достижений – проступки. Вместо того, чтобы извлекать уроки из нашей истории, эта радикальная идеология и ее приверженцы стремятся переписать ее, лишить величия и представить в мрачном свете. Они стремятся подавить любое несогласие со своей идеологией. Мы не должны поддаваться этой тактике или соглашаться с таким мрачным взглядом на нашу историю. Мы должны рассказывать будущим поколениям о нашем легендарном наследии, начиная с защиты памятников нашим отважным героям – таким, как Колумб. В июне этого года я подписал указ, гарантирующий, что все лица или группы, разрушающие или портящие федеральные памятники, мемориалы или статуи, будут преследоваться по всей строгости закона».

«Я также предпринял шаги для того, чтобы мы сохранили историю нашей страны и культивировали патриотическое воспитание. В июле я подписал еще один указ: о строительстве и восстановлении памятников культовым американским фигурам в Национальном саду американских героев. В сентябре я объявил о создании Комиссии 1776 года, которая будет поощрять наших педагогов рассказывать нашим детям о чуде американской истории и чтить основание нашей страны. Кроме того, в прошлом месяце я подписал указ, призванный искоренить распространение в федеральных учреждениях концепций, порождающих расовые противоречия, многие из которых основаны на той же ревизионистской истории, которая пытается стереть Христофора Колумба из нашего национального наследия. Вместе мы должны защитить нашу историю и остановить эту новую волну иконоборчества, выступив против тех, кто сеет ненависть и раскол».

«В этот День Колумба мы исповедуем тот же оптимизм, который привел Христофора Колумба к открытию Нового Света. Мы унаследовали этот оптимизм, а также наследие американских героев, которые прокладывали тропы, заселяли континент, укрощали пустыню и строили величайшую нацию, которую когда-либо видел мир».

«Я призываю народ Соединенных Штатов отметить этот день соответствующими церемониями и мероприятиями. Я также приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был вывешен на всех общественных зданиях в назначенный день в честь нашей разнообразной истории и всех, кто внес свой вклад в формирование этой нации» – сказано в заключительной части президентской прокламации.

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден также выступил с заявлением, но посвятил его Дню коренных народов, который также теперь отмечается 12 октября.

Джо Байден (архивное фото)

«Коренные американцы всегда уважали свою глубокую связь с землей и сохраняли веру в богатые духовные традиции и наследие своих предков, зачастую перед лицом политики и насилия, которые были призваны лишить их и того, и другого», – отметил Байден.

«Обладая безграничной стойкостью и силой, несмотря на столетия жестокого обращения и невыполненных обещаний, племенные общины боролись за сохранение своих суверенных прав, одновременно внося неизмеримый вклад в укрепление характера Соединенных Штатов: это и знаменитые индейские шифровальщики, сыгравшие решающую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне, и активность и лидерство коренных американок, и многое другое. Это часть нашей истории, которую каждый американец должен изучать и уважать».

«Наша страна так полностью и не выполнила своего обещания о равенстве для всех, особенно когда речь идет о правах коренных жителей, которые жили здесь задолго до прибытия кораблей из Европы. Сегодня мы снова видим все последствия несправдливости, которая долгое время сдерживала племенные народы, поскольку пандемия бьет по коренным общинам с тревожной и непропорциональной скоростью. Мы не должны позволять этому невыполненному обещанию и дальше сохранять неравные результаты для очередного поколения нашей коренной молодежи».

«Став президентом, я поставлю в основание федеральной политики в отношении американских индейцев племенной суверенитет и выполнение наших федеральных обязательств перед племенными общинами. Я буду поддерживать самоопределение и способствовать самоуправлению. Я горжусь изложенным мною подробным планом по укреплению межнациональных отношений, основанным на прогрессе, которого мы добились вместе при администрации Обамы-Байдена».

«Мой план, – продолжил Джо Байден, – включает в себя передачу дополнительных земель в доверительную собственность и защиту наших природных и культурных ценностей; увеличение инвестиций в школы, дороги, жилье, чистую воду и широкополосную интернет-связь, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест; борьбу с широко распространенной проблемой, связанной с исчезновениями и убийствами женщин из числа коренных народов; а также увеличение финансирования Службы здравоохранения индейского населения. Этот план, наконец, делает это финансирование обязательным».

«В этот День коренных народов, – завершил Джо Байден свое обращение, –мы должны признать прошлое, которое привело нас сюда, и обещать друг другу написать новое будущее – полное надежд, партнерства и равных возможностей для гордых племенных народов нашей страны».