Страны ЕС согласовали персональные санкции против Лукашенко

13.10.2020, 7:08, Новости дня

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил европейский дипломатический источник.

«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Белоруссии Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», – сообщил источник ТАСС.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Белоруссии, в том числе против президента Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства, об этом они объявят на заседании 12 октября.

Напомним, ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.