 

В ЦНИИ эпидемиологии сочли возможной новую волну COVID в России

13.10.2020, 6:08, Новости дня

Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает возможной новую волну коронавируса в РФ до приобретения большей части россиян антител к болезни.

«Вы знаете, все может быть, пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19… риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», – передает РИА «Новости» заявление Пшеничной в эфире канала «Россия 24».

Она добавила, что введенных ограничений из-за COVID в Москве пока достаточно.

«Пока те ограничения, которые введены, они достаточны, но все будет зависеть от текущей ситуации по заболеваемости, которая, как вы видите, ежедневно меняется», – сказала Пшеничная.

Напомним, в начале октября в Москве спрогнозировали вторую волну COVID-19, которая превзойдет первую.



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