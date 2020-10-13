 

Газпром назвал угрозы санкций США попыткой вытеснить Россию с рынка газа ЕС

13.10.2020, 5:48, Новости дня

Угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами, сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«К сожалению, есть дополнительная угроза, которая все больше влияет на наше сотрудничество – это политическое противостояние в целом и, в частности, угроза санкций США против «Северного потока – 2». Американские поставщики СПГ вывели из равновесия европейский рынок и не смогли его стабилизировать. Теперь США пытаются вытеснить Россию, используя нерыночные инструменты», – сказала Бурмистрова, передает ТАСС.

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что действия американской стороны в отношении «Северного потока – 2» вызваны стремлением заставить Москву заплатить за независимую внешнюю политику.

Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта.

Также газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2». 



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