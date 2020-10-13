Times – Норвегия открыла свою морскую базу для США и НАТО — ради противостояния России

13.10.2020, 4:55, Новости дня

На фоне борьбы США и РФ за контроль над Северным Ледовитым океаном Норвегия решила вновь открыть свою базу времён холодной войны для подводных лодок Вашингтона, пишет The Times. Как отмечает газета, раньше этим глубоководным комплексом в 220 милях от российской границы пользовались в основном исследовательские суда «Газпрома» и прочих госкомпаний.



Reuters

В то время как США и РФ борются за контроль над Северным Ледовитым океаном, Норвегия собирается вновь открыть свою секретную базу времён холодной войны для атомных подводных лодок, пишет The Times.

База Олавсверн, которую закрыли в 2002 году, — это колоссальный комплекс, врезанный в горный массив неподалёку от Тромсё. Данный объект может похвастаться глубоководными подземными доками, в которых могут размещаться и переоснащаться АПЛ.

По данным NRK, базу откроют для трёх подводных лодок ВМС США класса Seawolf. «Соглашение о возвращении Олавсверна вооружённым силам может быть готово уже на этой неделе из-за давления со стороны ВМС США», — отметил по этому поводу норвежский канал.

Между тем, РФ наращивает свой Северный флот, поэтому НАТО с опаской относится к деятельности российских подводных лодок в Баренцевом море и в Северной Атлантике.

В этом контексте в последнее время в Олавсверне не раз видели высокопоставленных американских военных. При этом в прошлую пятницу Министерство обороны Норвегии подписало договор, согласно которому вооружённые силы страны, а также союзники по НАТО, включая США, смогут пользоваться базой, которая находится в 220 милях от российской границы. Данный комплекс закрылся во время оттепели в отношениях с Россией, а в 2015 году его сдали в аренду исследовательским судам «Газпрома» и прочих госкомпаний.

Тем не менее в феврале Москва обвинила Осло в «эскалации напряжённости» и «повышении рисков военной деятельности» из-за того, что Норвегия позволяет американским АПЛ пользоваться её портами.