Telegraph – Британия применит новый метод борьбы с нелегалами — рыболовные сети

13.10.2020, 4:55, Новости дня

Власти Соединённого Королевства готовы использовать сети, чтобы выводить из строя лодки с нелегальными мигрантами в Ла-Манше. Об этом в интервью The Daily Telegraph сообщил чиновник, ответственный за урегулирование миграционного кризиса. При этом он отметил, что пока воплотить эту «безопасную» инициативу мешает французская сторона, которая не торопится принимать беженцев обратно.



Reuters

Британия готовится использовать сети, чтобы регулярно «выводить из строя» шлюпки, перевозящие мигрантов через Ла-Манш. Об этом The Daily Telegraph сообщил чиновник, отвечающий за предотвращение нелегального пересечения канала.

Власти Соединённого Королевства «очень близки» к возможности применить новую «тактику безопасного возвращения». Она предусматривает блокировку лодок с беженцами, а затем их отправку на британских судах обратно во Францию, пояснил командующий по борьбе с угрозой нелегальной иммиграции в Ла-Манше (Clandestine Channel Threat Commander) Дэн О’Махони.

Пока же, по его словам, французская сторона отказывается принимать возвращаемых ей мигрантов на своей территории. Поэтому британским властям приходится повременить с использованием этой тактики.

В своём первом газетном интервью с момента назначения в августе О’Махони рассказал, что действующие центры временного размещения мигрантов испытывают «значительное давление». Его замечания прозвучали на фоне сообщений о том, что правительство рассматривает возможность использовать для содержания нелегалов заброшенные тюрьмы или старые паромы.

О’Махони изложил The Daily Telegraph свой четырёхэтапный план по решению проблемы нелегальной миграции через Ла-Манш. Он включает следующие пункты:

1. Попытка остановить поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в северную Францию;

2. Уменьшение количества выезжающих из региона в Великобританию, в том числе за счёт помощи в ликвидации лагерей;

3. Физическое препятствование въезду в Великобританию;

4. Реформирование системы предоставления убежища в стране с целью снижения британского «фактора притяжения».

«Мы очень, очень близки к тому, чтобы реализовать тактику безопасного возвращения. Согласно ей, соблюдая меры предосторожности, мы вмешиваемся в движения шлюпок с мигрантами, принимаем их на борт нашего корабля и затем возвращаем во Францию. Проблема в том, что сейчас французы не принимают их обратно», — заявил изданию бывший морской пехотинец.

На вопрос, похож ли предлагаемый им метод на метод Королевского флота, который использует сети для блокировки гребных винтов и остановки лодок, О’Махони ответил: «Да, это что-то подобное. То есть мы без риска выводим из строя мотор и затем забираем мигрантов на борт нашего судна».

В 2019 году менее 30% нелегальных въездов в Великобританию осуществлялось на небольших лодках. Сейчас эта доля выросла до 70% на фоне серьёзного воздействия COVID-19 на другие формы перемещения.

О’Махони настаивает, что первоочередной задачей его команды является спасение жизней тех, кто подвергается риску при незаконном пересечении Ла-Манша. Следом идёт обеспечение безопасности британской границы и повышение доверия общественности к действиям,

предпринимаемым против потока малых судов с мигрантами.

Чиновник отметил, что важную роль в борьбе с нелегальной миграцией играют соцсети. С их помощью правительство призывает возможных мигрантов в Африке и на Ближнем Востоке искать убежище в первой безопасной стране, до которой они доберутся, а не рисковать своими жизнями в «невероятно опасном путешествии» до берегов Соединённого Королевства.

Он также предположил, что необходимо ужесточить наказания для тех, кто содействует незаконным пересечениям. «Я думаю, что сотрудники правоохранительных органов редко считают наказания достаточно суровыми», — добавил О’Махони.