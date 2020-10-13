Das Erste – немцы недовольны путаницей и ужесточением коронавирусных ограничений

13.10.2020, 4:55, Новости дня

Новые ужесточения ограничений, направленные на сдерживание пандемии коронавируса в Германии, вызывают всё больше критики, пишет немецкий телеканал Das Erste. В одних городах вводят часы закрытия для кафе и баров, в других — запрет на алкоголь после десяти вечера. Какие-то регионы при въезде требуют отрицательный тест на коронавирус, в других необходимо пройти карантин. Из-за этого в стране путаница, а туристическая отрасль переживает настоящую катастрофу.

Последние ужесточения в борьбе с пандемией коронавируса вызывают всё больше критики. Президент немецкой торгово-промышленной палаты Швайцер в беседе с журналистами медиагруппы Funke говорил о нескоординированном урегулировании запретов на размещение отдыхающих. Глава Федеральной ассоциации врачей больничных касс Гассен в Neue Osnabrücker Zeitung обвинил региональные и коммунальные власти в преувеличенных мерах и неоправданном нагнетании тревожности.

Вчера канцлер Германии Ангела Меркель провела консультации с крупнейшими немецкими городами по поводу таких мер, как часы закрытия общественных мест и запрет на алкоголь, чтобы погасить распространение инфекции. На данный момент Институт имени Роберта Коха пишет о 4721 случае заражения коронавирусом за сутки.

Очаг коронавируса во Франкфурте-на-Майне. Вчера ровно в 23 часа свет здесь был погашен.

ВАЛЕРИ ШОЙРИНГ, хозяйка бара Dorfstadl: Это разбивает мне сердце как владельцу заведения.

Час закрытия — одна из городских мер, направленных на то, чтобы взять под контроль растущее число заражений коронавирусом.

ВАЛЕРИ ШОЙРИНГ: Я думаю, что это самый настоящий удар в лицо для всех владельцев заведений, которые старались придерживаться всех предписаний.

С сегодняшнего дня другой крупный город, Кёльн, тоже перешагнул критическую отметку в 50 заражений на 100 тысяч жителей за 7 дней. В пешеходных зонах люди обязаны носить маски, с 22 часов действует запрет на алкоголь. Однако установленного часа закрытия, как во Франкфурте, здесь нет. Это сбивает с толку.

ПРОХОЖИЙ: Да, это вносит определённую путаницу, это точно.

ПЕНСИОНЕР: Мы хотели завтра поехать в Гольштейн. Теперь я спросил двоих человек — в туристическом бюро и во Всеобщем германском автомобильном клубе, — можем ли мы въехать в Гольштейн, и никто не знает точного ответа.

Потому что тот, кто живёт в очаге коронавируса и хочет совершить поездку по Германии, сталкивается с различными правилами по всей территории страны — где-то действует карантин, где-то необходим отрицательный тест на коронавирус.

Другая проблема — как отдыхающие могут получить тесты и где их оплатить. То, что для отдыхающих — неприятность, для отрасли — катастрофа.

ИНГРИД ХАРТГЕС, руководитель Германского объединения предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса: В туристических областях снова появилась уверенность, многие радовались хорошей ситуации с бронированиями сейчас, осенью, а теперь сыплется град отмен бронирований без конца. И это очень и очень горько.

При этом поездки внутри Германии якобы вовсе не являются проблемой, утверждают медицинские представители. Они критикуют взгляд на одно только количество заражений как слишком однобокий.

АНДРЕАС ГАССЕН, председатель Федеральной ассоциации врачей больничных касс: Нельзя придерживаться только и исключительно чисел. Число само по себе ничего не говорит о том, сколько людей болеют в тяжёлой форме, скольким необходимо лечение в палатах интенсивной терапии, сколько умирают от заболевания. В этом смысле число — это один из параметров, но только один. Нужно смотреть на всю картину в целом, и тогда, я полагаю, можно действовать намного более рационально и спокойно.

Обер-бургомистр Франкфурта, который вчера присутствовал на видеоконференции с канцлером, тоже хочет видеть больше ясности по этой теме.

ПЕТЕР ФЕЛЬДМАНН, обер-бургомистр Франкфурта-на-Майне: Абсолютного единообразия не будет никогда. Однако что мы можем сделать, так это сканировать предпринимаемые меры на эффективность и на общепринятость, чтобы они пользовались среди людей большим принятием, ведь мы хотим их участия.

На следующей неделе канцлер будет обсуждать с премьер-министрами федеральных земель дальнейшие меры.

Дата выхода в эфир 10 октября 2020 года.