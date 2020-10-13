Харрис объявила незаконным рассмотрение кандидата Трампа в Верховный суд США

13.10.2020, 4:48, Новости дня

Рассмотрение Сенатом США кандидатуры Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда является незаконным, сообщила кандидат в вице-президенты страны Камала Харрис.

Харрис входит в сенатский юридический комитет, который приступил к рассмотрению. Она заявила, что «процесс», начавшийся 12 октября, является незаконным и намеренно нарушает волю людей». По ее словам, Республиканская партия США «ни перед чем не остановится» ради продвижения своего кандидата, который в условиях распространения коронавируса «лишит миллионы американцев возможности пользоваться системой здравоохранения», передает ТАСС.

CNN пояснила, что Демократическая партия опасается отмены консервативным большинством в Верховном суде программы медицинского страхования Obamacare, принятой администрацией экс-президента Барака Обамы. Демократы считают, что в этом случае страхования могут лишиться около 20 млн американцев.

Напомним, Трамп направил в Сенат США кандидатуру Эми Кони Барретт для утверждения на должность члена Верховного суда в связи с кончиной Рут Бейдер Гинзбург, умершей 19 сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему смерть судьи сыграла против американских либералов. Трамп допускал, что исход предстоящих президентских выборов в США определит Верховный суд.