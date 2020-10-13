Главный редактор одесского «Таймера» заявил о блокировке издания в России

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13.10.2020, 4:08, Новости дня

Роскомнадзор заблокировал одесское издание «Таймер» на территории России, сообщил главный редактор ресурса Юрий Ткачев.

«Роскомнадзор заблокировал «Таймер» на территории России. Пока блокируют не все провайдеры, но, думаю, это временно, в прошлый раз тоже постепенно закрывали. Такие дела», – написал Ткачев в Telegram.

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что «Таймер» одно из немногих пророссийских СМИ на Украине и его блокировка – «глупость, незнание ситуации, или ошибка, которая, как известно хуже всего». 

«СБУ его еще не закрыто. А у нас сайт блокируют. А потом мы удивляемся, отчего нам так трудно продвигать свою повестку где-то в ближнем зарубежье. При этом YouTube безнаказанно блокирует фильм Саши Рогаткина про Беслан и удаляет фильмы Макса Фадеева про Донбасс. Ну вот как это все сочетается?», – написал он в Telegram.

Ранее Служба безопасности Украины обратилась к корпорациям Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения на их сервисах Play Market и App Store.



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