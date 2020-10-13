Ученые создали крупнейшую трехмерную карту Вселенной

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13.10.2020, 4:00, Новости дня

Ученые из Института астрономии Маноа Гавайского университета (США) создали крупнейший в мире трехмерный каталог звезд, галактик и квазаров. Об этом сообщает The Next Web.

Команда ученых разработала карту, используя оптическую съемку трех четвертей неба, произведенную обсерваторией Pan-STARRS. Они обучили алгоритм идентификации небесных объектов в обзоре путем подачи в него спектроскопических измерений, которые обеспечивают окончательную классификацию объектов и расстояния, отмечено в сообщении.

“Используя современный алгоритм оптимизации, мы задействовали спектроскопический обучающий набор из почти 4 млн источников света, чтобы научить нейронную сеть предсказывать типы источников и расстояния до галактик”, – рассказал автор исследования Роберт Бек.

Это позволило нейронной сети достичь точности классификации 98,1% для галактик, 97,8% для звезд и 96,6% для квазаров.

Ученые заявили, что их каталог вдвое больше предыдущей самой большой карты Вселенной, созданной Sloan Digital Sky Survey, и покрывает одну треть неба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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