Супрун о российской вакцине от коронавируса: Наука и здравый смысл не на стороне россиян

13.10.2020, 4:00, Новости дня

Украина ни в коем случае не должна покупать любые лекарства или вакцины у страны-агрессора России, потому что та оккупировала украинские территории, ведет войну, кроме того, качество и безопасность российской вакцины невозможно будет гарантировать и проверить из-за того, что производство находится на территории страны-агрессора. Об этом на своей странице в Fcebook 12 октября написала бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

“Новость о российской вакцине против COVID-19 обошла весь мир. Именно Россия является первой страной, которая зарегистрировала вроде бы безопасную и эффективную вакцину и уже скоро будет вакцинировать своих граждан. Но наука и здравый смысл не на стороне россиян. Во-первых, у многих ученых возникли вопросы относительно прозрачности данных, которые анализировали на первых фазах испытаний. Во-вторых, российские разработчики заявили о вакцине, еще даже не начав третью фазу клинических исследований, только адекватные результаты которых дают право утверждать, что она действительно безопасна и эффективна”, – подчеркнула Супрун.

Она напомнила, что российская вакцина вызвала много вопросов у ученых из университетов Италии, США, Франции, Германии, Великобритании и других стран. Несколько десятков ученых подписали открытое письмо, выразив недоверие к результатам этого исследования. В частности, ученых удивило то, что у добровольцев из разных групп, получавших различные компоненты, в результате оказался одинаковый уровень антител и были совпадения по уровню активации лимфоцитов. Статистически такое совпадение очень маловероятно, написала экс-министр.

“Конечно, российские разработчики дополнительных данных не предоставили, указав, что все, что нужно для понимания результатов, есть в исследовании. Они до сих пор не опубликовали данные исследований на животных, а также не предоставили точные характеристики людей, с которыми сравнивали уровень антител добровольцев, которых вакцинировали. Это все вызывает вопросы”, – подчеркнула Супрун.

Она напомнила, что сейчас вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний из четырех, которая должна проводиться с участием 40 тыс. добровольцев. При этом права на производство миллионов доз уже проданы нескольким странам, включая Индию, Бразилию и Мексику.

“Еще из интересного – это промовидео этой вакцины. В нем российский спутник облетает планету и героически уничтожает вирус SARS-CoV-2. Именно поэтому такое название и имеет вакцина. “Спутник” – первый искусственный спутник, запущенный на орбиту Земли в 1957 году, который стал символом могущества СССР. Такая ностальгия и обращение к советскому прошлому, чтобы пробудить патриотизм у граждан и ткнуть в лицо всему миру свою вроде бы невероятную научную состоятельность в гонке по разработке такой важной для мира вакцины. Что имеем в итоге? Вакцину, которая еще не прошла важную фазу клинических исследований на людях, поэтому о ее эффективности и безопасности говорить еще очень и очень рано. При этом запланировано, что массовая вакцинация в России недоказуемой пока вакциной должна начаться уже скоро”, – сказала Супрун.

Новина про російську вакцину проти COVID-19 обійшла весь світ. Саме Росія є першою країною, яка зареєструвала начебто… Posted by Уляна Супрун on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

Она напомнила, что некоторые украинские депутаты уже заявляют, что Украина будет вынуждена покупать эту вакцину, если она докажет свою эффективность.

“Скорее всего, вам безразлично, кого и чем вакцинировать в России. Но некачественная вакцина или серьезные побочные эффекты вследствие прививки ею могут иметь очень опасные последствия для всех нас. Среди них – огромный подрыв доверия к вакцинам, который и так стал серьезной угрозой для человечества. Во время стремительного распространения вируса и других опасных болезней это очень опасно”, – добавила бывший министр здравоохранения Украины.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

6 октября нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной “Спутник V”, манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.

Всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.