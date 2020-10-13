Палаты для тяжелобольных предложили оснастить видеокамерами

13.10.2020, 3:48, Новости дня

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил установить в больничных палатах для инвалидов и тяжелобольных кнопки экстренного вызова медперсонала и видеокамеры.

Сухарев написал письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. В своем обращении депутат напомнил о случаях, когда тяжелобольным пациентам в больницах не оказывали помощь из-за невозможности вызвать персонал, передает RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами кнопок экстренного вызова медперсонала, которые уже используются в некоторых медицинских учреждениях России, а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений», – говорится в тексте обращения.

В июле Мурашко заявил о необходимости модернизации всей системы здравоохранения, а также интеграции информационных ресурсов.