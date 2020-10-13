ЕС планирует упростить путешествия на своей территории

13.10.2020, 3:30, Новости дня

Путешественники по всей Европе смогут избежать обязательного карантина в рамках планов по введению комплексного режима тестирования COVID-19, сообщило издание The Telegraph в понедельник.

Европейская комиссия хотела бы, чтобы тестирование было «предпочтительной альтернативой» карантину для путешественников, и поручила экспертам в области здравоохранения разработать соответствующие протоколы, говорится в статье The Telegraph.

Это также потребует от стран-членов ЕС «взаимного признания» тестов на COVID-19, что позволит бизнесменам и простым туристами, прибывающим в страну, сократить длительность карантина или избежать его, предоставив медицинскую справку, свидетельствующую об отрицательном результате на коронавирус, сообщает газета. Ожидается, что Великобритания будет участвовать в этой схеме до тех пор, пока не покинет Европейский Союз в конце года, но может оставаться в ней после Brexit, говорится в статье со ссылкой на источники в ЕС.

На прошлой неделе страны ЕС согласовали общую систему тестировании на COVID-19 или карантина для туристов из ЕС и других путешественников во время пандемии.

Система направлена на то, чтобы положить конец путанице ограничений по всей Европе и восстановить свободное передвижение людей. Согласно сообщению, министры иностранных дел ЕС подпишут предложенную систему во вторник.