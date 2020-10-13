США близки к сделке с Тайванем по продаже оружия

13.10.2020, 3:30, Новости дня

Белый дом стал на шаг близок к совершению сделки с Тайванем по продаже оружия – в Конгресс направлено уведомление о предстоящих трех сделках. Об этом заявило агентство «Рейтер» со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Этот шаг в преддверии выборов в США 3 ноября, о котором впервые сообщило агентство Reuters, вероятно, разозлит Китай, который считает Тайвань своей частью, и пообещал присоединить его к себе даже силой.

Посольство Китая в США в заявлении агентству «Рейтер», направленное по электронной почте, призвало Вашингтон прекратить продажу оружия и военные связи с Тайванем, «чтобы это не нанесло серьезного вреда китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности между двумя сторонами пролива».

Представитель посольства отметил: «Китай последовательно и решительно выступает против продажи американского оружия Тайваню и имеет твердую решимость отстаивать свой суверенитет и безопасность».

Источники на условиях анонимности сообщили агентству «Рейтер», что лидеры комитетов Сената по международным отношениям и Палаты представителей по иностранным делам были уведомлены о том, что три из семи запланированных сделок были одобрены Государственным департаментом, который курирует зарубежные сделки.

Речь идет о высокомобильной ракетно-артиллерийской системе оперативно-тактического назначения (HIMARS) производства Lockheed Martin Corp, ракет большой дальности «воздух-земля» производства Boeing Co под названием SLAM-ER и внешних сенсорных блоков для самолетов F-16, которые позволяют в реальном времени передавать изображения и данные с самолета обратно на наземные станции.

Уведомления о продаже других систем вооружения, в том числе больших и сложных беспилотных летательных аппаратов, наземных противокорабельных ракет Harpoon и подводных мин, предназначенных для предотвращения высадки десантов, еще не достигли Капитолийского холма, но это ожидается в ближайшее время, сообщили источники.

Представитель Госдепартамента заявил: «В соответствии с политикой США не подтверждают и не комментируют предлагаемые продажи или передачи военного характера, пока Конгресс не будет официально уведомлен».

Комитеты по международным отношениям Сената США и Палаты представителей по иностранным делам имеют право проверять и блокировать продажу оружия в рамках неофициального процесса проверки до того, как Государственный департамент отправит официальное заявление.

Представительство Тайваня в Вашингтоне заявило, что не дает никаких комментариев.

Новости о новых продажах оружия появились после того, как на прошлой неделе высокопоставленные официальные лица США неоднократно призывали Тайвань тратить больше на собственную оборону и проводить военные реформы, чтобы дать понять Китаю о риске, связанного с возможным вторжением.

Это происходит на фоне значительной активизации военной активность вблизи Тайваня Китаем, и напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.

Выступая на прошлой неделе, советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен предостерег от попыток вернуть Тайвань силой, заявив, что высадка морского десанта является заведомо сложной задачей и что ответ Соединенных Штатов будет весьма неоднозначным.

По закону Соединенные Штаты обязаны предоставить Тайваню средства для защиты, но неясно, будут ли они вмешиваться военным путем в случае нападения Китая, что могло бы привести к гораздо более серьезному конфликту с Пекином.

О’Брайен сказал, что Тайваню необходимо инвестировать в оборону, включая производство большего количества крылатых ракет для береговой обороны, военно-морских мин, быстроходных судов, мобильной артиллерии и современных средств наблюдения.